وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC” المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محطات تحلية المياه في كل من رابغ، وسكاكا.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل معدات (سكاكا): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مشرف أمني (سكاكا): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مدير الدعم الفني (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)