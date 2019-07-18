وظائف شاغرة لدى شركة STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. خبير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

. مهندس صيانة الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى 27 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)