وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير أول طبي تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة صحية، إدارة مستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. استشاري أمراض ونقل الدم: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص أمراض الدم.

. أخصائي ثالث مكافحة العدوى: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

. استشاري طوارئ- كبار: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص طب الطوارئ، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)