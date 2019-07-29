وظائف شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إسعاف وطب طوارئ رجال (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص خدمات الطوارئ الطبية، أو ما يعادلها.

. أخصائي تغذية علاجية نساء (الدمام): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التغذية العلاجية، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس ميكانيكي (القطيف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).