وظائف شاغرة للجنسين في تعليم البكيرية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة بند الأجور للرجال والنساء، من حملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
– ألا يقل عمر المتقدم/ـة عن (18) عاماً.
– ألا يكون المتقدم/ـة من أصحاب السوابق.
– ألا يكون المتقدم/ـة متقاعد من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد الموعد من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح على موقع تعليم البكيرية الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1440/12/4هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).