وظائف شاغرة للجنسين في تعليم رجال ألمع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم في محافظة رجال ألمع، ممثلة بإدارة الموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف على لائحة بند العمال وعددها (1) فئة (أ)، وعدد (7) بالمرتبة (31) على لائحة بند المستخدمين، علمًا بأن أربعًا منها تكون متلازمة (زوج وزوجة).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ـة مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– ألا يقل عمر المتقدم/ـة عن (25) سنة.

– إرفاق ما يثبت سكنه/ـا في محافظة رجال ألمع.

– ألا يكون من أصحاب السوابق.

– ألا يكون لديه/ـا راتب تقاعدي.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح إلكترونيًّا، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 28/ 10/ 1440هـ، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 1440هـ، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، مشيرة إلى أنه لا يلزم مراجعة الإدارة، وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حال الترشح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة.