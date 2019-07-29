وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شاهيني

وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شاهيني

2019/07/29
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1735
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (للنساء/ جدة).

– سكرتير تنفيذي (للرجال/ جدة).

– قائد فريق المستودعات (عدد وظيفتين/ الرياض، وجدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم