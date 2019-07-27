وظائف شاغرة للجنسين في مطاعم واجاماما

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطاعم واجاماما “wagamama”- المتخصصة في تقديم المأكولات الآسيوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع مطاعم الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مضيفة مطعم (للسعوديات): شهادة الثانوية العامة.

. رئيس خط الطهي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص فنون الطهي، أو أي مجال ذي الصلة.

. مساعد الشيف التنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الفنادق.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).