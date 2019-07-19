وظائف شاغرة للخريجين في شركة البحري

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين الخريجين، ضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة (10) أشهر والمنتهي بالتوظيف، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع وحدات الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. الاتصالات.

. خدمات الشحن والتخليص.

. الموارد البشرية.

. تقنية المعلومات (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب الآلي).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يوليو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)