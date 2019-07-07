وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي- التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي المعلومات الصحية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة المعلومات الصحية.

. فني ثاني تصوير تشخيص القلب- طب الأطفال: شهادة الدبلوم في تخصص تخطيط صدى القلب.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)