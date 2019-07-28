وظائف في الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالرياض، بالمسميات التالية (مُدير اللوائح الصناعية، ومُوظف استقبال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُدير اللوائح الصناعية (Industry Regulations Director):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور (إداري، إشرافي).

2- مُوظف استقبال (Receptionist):

– درجة الدبلوم فما فوق أو ما يعادلها (لا يشترط تخصص مُحدد).

– خبرة لا تقل سنة في العمل داخل بيئة المكتب.

– إجادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا