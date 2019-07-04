وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي

وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي

2019/07/04
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي وفروعه في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسوق تمويل عقاري.

. مدير مشروع.

. مسؤول وحدة العملاء عالية المخاطر.

. مدير التحليلات الرقمية.

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وأفادت إدارة المصرف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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