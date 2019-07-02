وظائف لحملة البكالوريوس في شركة أمازون بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل التعليم والتطوير Learning and Development Analyst)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحلل التعليم والتطوير (Learning and Development Analyst)

الشروط:

1- درجة جامعية في تخصص ذات صلة.

2- خبرة بمجال تحليل البيانات باستخدام Excel.

3- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Word و Excel و PowerPoint).

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء 2019/07/02م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا