وظائف للجنسين بتعليم وادي الدواسر

المواطن - وادي الدواسر

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عن عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) على لائحة المستخدمين وبند الأجور، للعمل بالمسميات التالية (مراسلين مكتبيين، وحراس، وسائقين، ومستخدمات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مراسلون مكتبيون.

2- حراس.

3- سائقون.

4- مستخدمات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمل لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

3- لائقاً طبياً وسليم الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

4- يجيد القراءة والكتابة ولا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.

5- أن لا يتقاضى راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

6- من سكان محافظة وادي الدواسر مع تقديم الإثبات اللازم.

7- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بقضية مُخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق.

8- مُسجل بنظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

الطلبات:

1- صورة واضحة من الهوية الوطنية.

2- صورة من المؤهل الدراسي.

3- مشهد تسجيل في نظام (ساعد) (برنت).

4- مشهد من التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بعدم تقاضي راتب تقاعدي.

5- مشهد إثبات سكن.

6- صورة واضحة من رخصة القيادة (عمومي) للسائقين.

ملاحظة:

– يلغي هذا الإعلان ما سبق من إعلانات ولا يلزم مراجعة الإدارة ولن تستقبل الملفات الورقية يدوياً، وسيتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية في حالة الترشيح لحضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من اللجنة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الأحد بتاريخ 1440/11/18هـ وينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية وجميع الطلبات في ملف واحد (PDF) إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]