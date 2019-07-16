وظائف للجنسين بجامعة الملك سعود

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، للعمل بدرجة (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ)، لحملة الماجستير والدكتوراه.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاضر.

2- أستاذ مساعد.

3- أستاذ.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل المطلوب.

3- لائقاً طبياً.

الكليات:

1- كلية طب الأسنان بالرياض.

2- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض.

3- كلية الطب بالرياض.

4- كلية التمريض بالرياض.

5- كلية الصحة العامة والمعلوماتية بالرياض.

6- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/16م وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]