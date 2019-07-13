وظائف للجنسين بمجموعة لاند مارك

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، وأبها، ونجران”.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مصمم جرافيك (الرياض).

. مساعد متجر (أبها).

. موظف قسم الشحن (نجران).

. مساعد مدير متجر (نجران).

. مساعد متجر (عدد وظيفتين/ نجران).

. أمين الصندوق (نجران).

. مشرف (نجران).

. مساعد مدير (الرياض).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).