وظائف للجنسين في شركة المراعي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف موارد بشرية- المبيعات (للسعوديات/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

. مدير مناوب- الجودة (للرجال/ الخرج): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الأجهزة، الإلكترونيات، السلامة والصحة المهنية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)