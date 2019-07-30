وظائف للجنسين في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة قيادية للجنسين في التخصصات المالية، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (المدير المالي – وضع الميزانيات والتنبؤ المالي)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– المدير المالي – وضع الميزانيات والتنبؤ المالي (Finance Manager – Budgeting and Forecasting).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادله.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المراقبة المالية داخل شركة طيران (تحقق إيرادات تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي).
3- مهارات عالية في الاتصال والعرض.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/30م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا