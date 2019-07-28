وظائف للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين من الجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مالي (للسعوديين والسعوديات/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

. كابتن A320 (للرجال/ الرياض، وجدة): شهادة مهنية في تخصص الطيران.

. مدير المرافق (للجنسين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).