وظائف للرجال بتحفيظ عنيزة

المواطن - عنيزة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الكفاءة فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (حراس، وسائقين).

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- حراس.

2- سائقون.

3- مدير إدارة التمويل والاستثمار (الشروط).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الشهادة المتوسطة (الكفاءة) ويفضّل من يحمل شهادة الثانوية.

3- شهادة حسن السيرة والسلوك.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/15.

طريقة التقديم:

– مَن تنطبق عليه الشروط ويجد لديه الرغبة والقدرة على شغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]