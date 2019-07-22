وظائف للنساء بتعليم الزلفي بمسمى حارسة أمن

المواطن - الزلفي

أعلنت إدارة تعليم الزلفي توفر وظائف نسائية شاغرة للعمل لدى شركة إسناد للحراسات الأمنية المدنية، بمسمى (حارسة أمن) في مدارس تعليم الزلفي.

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية (ترفق صورة من الهوية الوطنية).

2- لا يقل المؤهل الدراسي للمتقدمة عن المرحلة الابتدائية ولا يزيد عن المرحلة الثانوية العامة (صورة من المؤهل).

3- أن لا يقل عُمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد عن (40) عاماً.

4- صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- أن تكون المتقدمة مُسجلة في نظام (ساعد) (صورة تثبت ذلك).

6- صورة من صحيفة بصمات الأدلة الجنائية والتأكد من سجلها الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

7- أن تكون لائقة طبياً (ترفق تقرير طبي).

8- أن يكون لديها القدرة البدنية والصحية على القيام بالمهام.

9- ألا تكون مرتبطة بوظيفة أخرى.

10- التقيد بالزي الموحد، والتقيد بأنظمة وتعليمات إدارة التعليم.

11- العمل ستة أيام في الأسبوع وساعات العمل اليومي (ثماني ساعات) كحد أقصى حسب مصلحة العمل وحاجته.

12- إحضار ما يثبت الإقامة في محافظة الزلفي.

13- يفضّل من لديها دورات وخبرات سابقة في مجال التخصص (يرفق صور لمن لديها).

14- علماً بأنه لن يتم النظر في الملفات التي لم تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

موعد التقديم:

– يبدأ استقبال ملفات المتقدمات (لمدة يومين) الثلاثاء بتاريخ 1440/11/20هـ والأربعاء بتاريخ 1440/11/21هـ (من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً).

مكان التقديم:

– ممن تجد في نفسها الكفاءة والمطابقة للشروط التقدم بطلبها وإرفاق البيانات المطلوبة والتوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– (الشعب النسائية – قسم الأمن والسلامة – البوابة الجنوبية).

موعد المقابلات والاختبار:

– لمدة يومين (الخميس والأحد) الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ والأحد بتاريخ 1440/11/25هـ (من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً).

موعد النتائج النهائية:

– يوم الاثنين بتاريخ 1440/11/26هـ (التبليغ عن طريق الاتصال الهاتفي) (في حال عدم الرد أو التجاوب مع الاتصال يتم النظر في الطلب التالي مباشرة).

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