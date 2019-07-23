وظائف للنساء في بلدية محافظة الليث

المواطن - الليث

أعلنت بلدية محافظة الليث توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما دون، على بند الأجور.

واشترطت البلدية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

3- أن تكون لائقة صحياً.

4- أن تكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بحد شرعي أو السجن في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالبة بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

6- أن تكون المتقدمة قد تم تسجيلها بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد).

7- اجتياز المقابلة الشخصية.

الطلبات:

1- صورة من المؤهل العلمي.

2- صورة من الهوية الوطنية.

3- صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/20هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ.

طريقة التقديم:

– استقبال الطلبات يدوياً بمقر البلدية (خلال أوقات الدوام الرسمي) في الفترة الموضحة أعلاه.