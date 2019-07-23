وظائف مالية وإدارية بمصرف الراجحي

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالمصرف بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول التقارير الضريبية Officer Tax Reporting)، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول التقارير الضريبية (Officer Tax Reporting).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التخصصات المالية أو الإدارية.

3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا