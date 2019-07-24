وظائف هندسية وتقنية في شركة سيمنز

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سيمنز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة في المدن التالية (الرياض، الخبر، جدة)، بالمسميات التالية (مسؤول مراقبة وضمان الجودة، وأخصائي مبيعات الخدمات، ومُراقب الوثائق، ومُهندس أنظمة التحكم)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول مراقبة وضمان الجودة (Quality Control / Assurance Officer) (الرياض).

2- أخصائي مبيعات الخدمات- أتمتة المصنع (Service Sales Specialist- Factory Automation) (الخبر).

3- أخصائي مبيعات الخدمات- أتمتة العمليات (Service Sales Specialist- Process Automation) (جدة).

4- مُراقب الوثائق (Document Controller) (الرياض).

5- مُهندس أنظمة التحكم (Control System Engineer) (الخبر).

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط وللتقديم وقراءة بقية التفاصيل من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول مراقبة وضمان الجودة (Quality Control / Assurance Officer) (الرياض):

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2- أخصائي مبيعات الخدمة – أتمتة المصنع (Service Sales Specialist – Factory Automation) (الخبر):

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3- أخصائي مبيعات الخدمة – أتمتة العمليات (Service Sales Specialist – Process Automation) (جدة):

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4- مُراقب الوثائق (Document Controller) (الرياض):

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5- مُهندس أنظمة التحكم (Control System Engineer) (الخبر):

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