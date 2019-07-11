وظائف هندسية وفنية لدى سامرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس محلل المشروع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الإلكترونيات، أو هندسة الآلات، أو هندسة التحكم والنظم).

. مصمم ثالث (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص الصياغة.

. مهندس ثالث- الوقاية من الخسائر وسلامة العمليات (للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية، أو هندسة السلامة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)