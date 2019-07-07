وفاة إبراهيم أفندي رئيس الاتحاد الأسبق

المواطن - محمد سمعه

غيّب الموت إبراهيم أفندي رئيس نادي الاتحاد الأسبق اليوم الأحد، وذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إبراهيم أفندي الذي سبق له تولى رئاسة العميد في عامي 1981 و1982.

وسبق كذلك للراحل إبراهيم أفندي رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتحاد في الفترة من عام 1991 حتى عام 2003.

وأكّد مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي، بأن العميد لن ينسى ما قدّمه إبراهيم أفندي لخدمة النادي عندما كان لاعبًا وعضو شرف ورئيسًا لمجلس إدارته ورئيسًا لمجلسه الشرفي.

ويُذكر أنه خلال فترة رئاسة إبراهيم أفندي للاتحاد تمكن العميد من الفوز ببطولة الدوري المشترك.