وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

وفاة الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

2019/07/22
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - الرياض

توفيت الإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 33 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وأعلن والد الفنانة صابرين عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، خبر وفاة ابنته، قائلاً: “لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم”.

يذكر أن صابرين أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها إلى الخارج لتلقي العلاج، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

وأدخلت الإعلامية صابرين بورشيد العناية المركزة للإشراف على حالتها الصحية بشكل دقيق، قبل أن يعلن والدها وعدد من زميلاتها خبر وفاتها صباح اليوم.

 



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