وفاة عشريني مجهول الهوية غرقًا داخل مستنقع بوادي شعار في ميسان

وفاة عشريني مجهول الهوية غرقًا داخل مستنقع بوادي شعار في ميسان

2019/07/07
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

باشر الدفاع المدني في ميسان بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز السحن بني سعد.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن عمليات 911 تلقت بلاغًا عن غرق شخص في مستنقع مائي، وعلى الفور جرى نقل فرق الإنقاذ المائي إلى الموقع، وبالبحث من قبل الغواصين وفرق الإنقاذ وجد شخص بقاع المستنقع الذي تبلغ أبعاده 60*15م، حيث جرى انتشاله من قبل الغواصين، وتبين أنه متوفى، وهو في العقد الثاني من العمر ومجهول الهوية.

وأهاب القرني بالجميع توخي الحذر عند السباحة وعدم السباحة في المستنقعات المائية، وشدد على عدم السباحة بشكل فردي، وكذلك استخدام وسائل السلامة الفردية.

وفاة عشريني مجهول الهوية غرقًا داخل مستنقع بوادي شعار في ميسان

 



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