وفاة فاروق الفيشاوي وفيديو مؤثر للفنان له يتحدث عن الموت

المواطن - القاهرة

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة عن عمر ناهز 67 عامًا.

وأعاد محبو فاروق الفيشاوي نشر تصريحات مؤثرة أطلقها قبل وفاته عن مرضه، حيث قال في حواره إلى الإعلامية المصرية منى الشاذلي ببرنامج “معكم”: “من لم يمت بالسرطان مات بغيره”.

وعاش الفنان المصري فاروق الفيشاوي مؤخرًا رحلة قاسية في مواجهة مرض السرطان، الذي أعلن نهاية العام الماضي عن معاناته منه، حيث أكدت تقارير مصرية أن الفنان فاروق الفيشاوي دخل المستشفى الاثنين الماضي وهو في حالة صعبة.

فاروق الفيشاوي ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية مكونة من أبوين و5 أشقاء (بنتين و3 أولاد) كان فاروق أصغرهم، توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

وحصل فاروق الفيشاوي على بكالوريوس في الطب العام، وقبلها على ليسانس الآداب في جامعه عين شمس، وكان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

وتزوج فاروق الفيشاوي من الفنانة المصرية سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي في يوم 3 أكتوبر 2018 بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال الفيشاوي في كلمته حينها: إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.