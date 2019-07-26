وفاة فوزية عبدالعليم بعد ساعات من رحيل فاروق الفيشاوي

المواطن - سعد البحيري

يبدو أن ثنائية موت الفنانين في مصر تتكرّر مرة أخرى بعد الإعلان عن وفاة فنانينِ في يوم واحد.

وبالرغم من وفاتها قبل 5 أيام دون أن يدري عنها أحد في وسائل الإعلام إلا أن الإعلان عن وفاة الفنانة المصرية فوزية عبدالعليم لم يتمّ إلا بعد ساعات من إعلان وفاة فاروق الفيشاوي.

مَن هي فوزية عبدالعليم التي رحلت في صمت؟

فوزية عبدالعليم لم تكن نجمة شباك في السينما المصرية كما لم تكن صاحبة البطولة الأولى أو الثانية ولا حتى الثالثة في الأعمال القليلة التي ظهرت فيها إلا أن ظهورها مرتينِ في فيلمينِ مع الفنان محمد هنيدي جعلها معروفة لدى الجمهور بشكل واضح.

فوزية عبدالعليم قدمت عددًا من الأدوار البسيطة السينما والتلفزيون، أشهرها شخصية والدة العريس علاء في فيلم جاءنا البيان التالي، وأم جاد في فيلم صاحب صاحبه وكان ظهورها طريفًا مرتبطًا بمواقف كوميدية.

تأكيد وفاة فوزية عبدالعليم

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مصر أكد خبر وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الذي تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال في تصريحات خاصة: فوزية عبدالعليم توفت منذ يوم الأحد الماضي، في صمت تام، هي فنانة مقيدة بالنقابة ولكنها على درجة المعاش، واسمها الحقيقي “أم كلثوم”.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد رحل أمس بعد صراع لم يدم طويلًا مع مرض السرطان.

وبالرغم من أن فاروق الفيشاوي كان قد أعلن نبأ إصابته بالمرض الخبيث مؤكدًا أنه سيتحدى المرض وسيشفى منه إلا أن المرض كان أقوى منه فرحل يوم أمس.

وكانت الفنانة المصرية يسرا قد فُجعت أول أمس بوفاة والدتها بعد رحلة عناء طويلة مع المرض أجبرت يسرا على عدم الارتباط بأي أعمال فنية للتفرغ لرعاية والدتها.