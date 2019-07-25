وفاة وإصابة 6 أشخاص على طريق حفر الباطن الخفجي

فواز الأسلمي – حفر الباطن

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث على طريق حفر الباطن السفانية باتجاه الخفجي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية تلقت بلاغاً من مواطن عن حادث تصادم خطير وبه خمسة مصابين على طريق حفر الباطن السفانية باتجاه الخفجي بالقرب من محطة المنديل.

وعلى الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية للموقع وعند الوصول تبيّن بأن عدد المصابين ستة مصابين، شفاهم الله، حالة ثلاثة منهم مستقرة وحالتان متوسطتان، وحالة خطيرة، وحالة وفاة رحمه الله، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعاف ثلاث حالات لمستشفى السعيرة العام وثلاث حالات لمستشفى القرية العليا العام.

وكان أهالي حفر الباطن وسالكو الطريق قد طالبوا في وقت سابق المسؤولين بفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بإزالة الرمال التي غطت أجزاء من الطريق وكذلك تهالك الطريق وكثرة التشققات والحُفر.