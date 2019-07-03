وفد من رئاسة الحرمين يزور سماحة المفتي ويستفيد من توجيهاته 

المواطن - الرياض

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بجهود الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في النقلة النوعية التي تشهدها الرئاسة، مثنيًا على الجهود المباركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد سماحة المفتي بالدور العظيم الذي تقوم به الرئاسة، وأنها واجهة مباركة للدولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والتي لم تألوا جهدًا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه البررة من بعده في العناية بالحرمين الشريفين، مشددًا على أهمية الإمامة والخطابة والدروس العلمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم في المعهد والكلية وتعليم القرآن الكريم بهما.



وأوصى المفتي خلال استقباله وفدًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يترأسه فضيلة الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور ناصر الزهراني، يرافقه مساعد مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية الدكتور أحمد الشويعر، ومدير مكتبة المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن البركاتي، ورئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ علي النافعي، ومدير إدارة شؤون المصاحف والكتب الشيخ خالد الحارثي، ومدير مكتب الوكيل المساعد للرئيس العام الشيخ عاصم الحصيني، وسكرتير الرئيس العام عبدالكريم الصهيل، بإخلاص النية -لله تعالى- وأن يحتسبوا الأجر فيما يقومون به من خدمة الحرمين وقاصديهما، كما شكر الجهود النسائية وأثنى على ما يقمن به من توجيه وإرشاد وتوعية لزائرات البيت الحرام.

وشكر الحاضرون سماحة المفتي على هذه الدعوة الكريمة؛ وفي نهاية اللقاء كرم الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيهية مفتي عام المملكة، داعيًا الله له أن يبارك في جهوده لخدمة الإسلام والمسلمين.