وكيل كوتينيو ينتظر إشارة ليفربول

المواطن - محمد سمعه

قال كيا جورابتشيان وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني: إن الأمر بيد فريق ليفربول الإنجليزي لتحديد قراره حول رغبته في التعاقد مع موكله.

وكان اسم كوتينيو ارتبط بالرحيل عن برشلونة في صيف 2019 والعودة لـ فريقه السابق نادي ليفربول.

ونقل راديو توك سبورت الإنجليزي تصريحات جورابتشيان والذي قال: مدرب ليفربول بنى فريقًا قويًّا للغاية، وسيكون من الصعب عليك، العودة لفريق ليفربول وللدوري الإنجليزي بعدما اتجه المدرب للاعتماد على عناصر أخرى.

وأضاف وكيل كوتينيو: الأمر بيد ليفربول لتحديد قراره سواء بالتعاقد مع موكلي مجددًا أو عدم التعاقد.

وكان كوتينيو أصر إصرارًا كبيرًا على مغادرة ليفربول في يناير من عام 2018، من أجل الانضمام لفريق برشلونة، رغم تحذيرات المدرب الألماني يورجن كلوب بعدم الانتقال للنادي الكتالوني.

وفاز كوتينيو مع منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا في عام 2019، بعد الفوز على منتخب بيرو في المباراة النهائية في السابع من يوليو الجاري.