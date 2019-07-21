وكيل نيمار يُثير الجدل حول مستقبله

المواطن - مروة نبيل

أثار وكيل أعمال البرازيلي نيمار دا سيلفا، بيني زافي، الجدل حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال زافي خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “نيمار ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان”، الأمر الذي زاد من احتمالية رحيل النجم البرازيلي عن النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت تصريحات وكيل أعمال اللاعب البرازيلي مع بداية فترة استعداد باريس سان جيرمان لمنافسات الموسم الجديد، وذلك على الرغم من قرب سفر نيمار مع النادي الفرنسي لاستكمال استعداداته في الصين.

وأعلن نيمار رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ويُعد فريقه السابق برشلونة الإسباني هو الوجهة الأقرب للاعب البرازيلي، الذي غادره صيف عام 2017.