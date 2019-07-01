وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم تجدد آمال التجارة

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم أمس الاثنين، لكنها أغلقت دون المستويات المرتفعة التي بلغتها في وقت سابق، وقادت المكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا بدعم من التفاؤل بالتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعلامات ترجح تخفيف القيود على شركة الاتصالات الصينية هواوي.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 117.47 نقطة أو 0.44 بالمائة إلى 26717.43 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.58 نقطة أو 0.77 بالمائة إلى 2964.34 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 84.92 نقطة أو 1.06 بالمائة إلى 8091.16 نقطة.