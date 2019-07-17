ياسر القحطاني لـ الحبسي: لن ننساك

المواطن - محمد سمعه

ودع ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، الحارس العماني علي الحبسي، وذلك بعدما أعلن الأخير رحيله عن الهلال أمس الأربعاء.

وكتب ياسر القحطاني عبر تويتر: كل الأمنيات للكابتن الخلوق علي الحبسي، وبالتوفيق في مستقبله ووجهته القادمة، لن تنسى الجماهير الهلالية تفانيك وستبقى في ذاكرتنا دائمًا.

ويذكر أن علي الحبسي كان ظهر في مقطع فيديو مع محمد الشلهوب قائد الهلال وهو يودع جمهور أزرق العاصمة.

وقال علي الحبسي في الفيديو: سعدت لقضاء عامين مع فريق الهلال، وأشكر الجماهير التي ستظل في قلبي.

وانضم علي الحبسي لصفوف نادي الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من نادي ريدينج الإنجليزي.

ووصل علي الحبسي مع نادي الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017، كما تُوج بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، وفاز كذلك بلقب السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد في عام 2018.