ياسين برناوي تعاونياً لـ 3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب ياسين برناوي ظهير أيمن نادي القادسية لمدة ثلاثة مواسم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي التعاون عبر تويتر أن ياسين برناوي وقّع على عقد انضمامه لسكري القصيم في حضور محمد القاسم رئيس نادي التعاون.

وسبق للاعب ياسين برناوي اللعب في صفوف أندية الفيصلي والنصر والاتحاد بجانب نادي القادسية.

ويسعى نادي التعاون للتعاقد مع أقوى الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التألق في الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين ومباراة السوبر السعودي في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن نادي التعاون فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مايو الماضي على حساب الاتحاد بثنائية مقابل هدف.