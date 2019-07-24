يسرا تشيع والدتها بالدموع

المواطن - متابعة

فجعت الفنانة المصرية يسرا بوفاة والدتها بعد صراع طويل مع المرض حيث تم تشييعها من مسجد السيدة نفيسة بوسط القاهرة.

وقدم العديد من أصدقاء ومحبي يسرا خالص تعازيهم في وفاة والدتها حيث قالت الكاتبة والإعلامية فاطمة ناعوت: قلبي معك يا يسرا الجميلة ..ليس بعد فقد الأمّ حزنٌ، فيما تداول المغردون عدة صور للفنانة يسرا برفقة والدتها خلال ظهورها الأخير.

وكانت والدة يسرا ظهرت للمرة الأخيرة في عيد ميلاد ابنتها قبل عدة أشهر حيث كانت تجلس على الكرسي دون حركة في مارس الماضي.

وأصيبت والدة يسرا الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع أنشطتها الفنية خلال الفترة الماضية لكي تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها في المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفت اليوم.

والمعروف أن يسرا واسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم هي ممثلة مصرية، من مواليد 10 مارس 1955، قدمت عدداً كبيراً من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية.

تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم، وهي حاصلة على شهادة جي سي إي، كما أنها سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.