يوسف بلايلي يقول كلمته لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

يقدم الجزائري يوسف بلايلي، جناح نادي الترجي الرياضي التونسي، أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمُقامة حاليًّا في مصر.

وساهم يوسف بلايلي في تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، حيث ستواجه الجزائر، المنتخب السنغالي يوم الجمعة المقبل.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن نادي الهلال أبدى اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع يوسف بلايلي في فترة الانتقالات الصيفية قبل تحرك نادي السد القطري.

ويرغب الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني سابقًا، ومدرب نادي السد في ضم يوسف بلايلي ليجاور مواطنه بغداد بونجاح في الفريق القطري.

رد واضح:

رد يوسف بلايلي بالأمس بعد نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا على اهتمام نادي الهلال قائلًا: الأهلي المصري يُفاوضني وأتمنى أن تنجح تلك المفاوضات.

وكانت عدة أندية أبدت اهتمامها بضم يوسف بلايلي غير نادي الهلال وهي: السد القطري والأهلي المصري والدحيل القطري بجانب اهتمام أحد الأندية الفرنسية بضم اللاعب الجزائري صاحب الـ27 عامًا.

ويذكر أن يوسف بلايلي تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2018 مع فريق الترجي التونسي، على حساب النادي الأهلي المصري.

وسجل يوسف بلايلي هدفين مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر، حيث سجل هدفًا في شباك منتخب السنغال وهدفًا في شباك المنتخب الغيني في دور ثمن النهائي.

وسبق للاعب يوسف بلايلي اللعب في صفوف أندية اتحاد العاصمة الجزائري وفريق شباب أهلي برج بوعريج الجزائري ونادي أنجيه الفرنسي.

وبجانب اهتمام الهلال بضم يوسف بلايلي، يفكر الزعيم أيضًا في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الجانب الهجومي.