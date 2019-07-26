يوفنتوس: ديميريل ليس للبيع

المواطن - مروة نبيل

أكّد تقرير صحافي أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرفض فكرة بيع لاعبه التركي ميريح ديميريل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن ديميريل يُعد هدفًا أساسيًا لنادي ميلان في الميركاتو الصيفي، إلا أن يوفنتوس أعلن أن مدافعه ديميريل ليس للبيع.

ويسعى نادي ميلان للتعاقد مع المدافع التركي ديميريل المنضم حديثًا إلى صفوف فريق يوفنتوس قادمًا من ساسولو، لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، في ظل إصابة لاعبه ماتيا كالدارا.

وأوضحت أن نادي يوفنتوس مع استمرار التركي ديميريل في صفوفه الموسم الرياضي الجديد، ولكنه قد يوافق على بيع روجاني، خاصة أنه سيجد صعوبة في اللعب بشكل أساسي بعد التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت.