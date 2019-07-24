يوفنتوس ضد الإنتر .. دي ليخت يفتتح مشواره بهدف عكسي

المواطن - مروة نبيل

دفع المدير الفني لليوفي ماوريسيو ساري، بالوافد الجديد الهولندي ماتياس دي ليخت في التشكيلة الأساسية بمباراة يوفنتوس ضد الإنتر المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

يوفنتوس ضد الإنتر

وسجل دي ليخت هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة من أحداث مباراة يوفنتوس ضد الإنتر ضمن الجولة التحضيرية للفريقين في الصين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وجاء هدف دي ليخت العكسي بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى، لترتطم بأقدام المدافع الهولندي وتهز الشباك، ليمنح الفريق الإيطالي التقدم في الشوط الأول من أحداث مباراة يوفنتوس ضد الإنتر اليوم.

دي ليخت

وقبل مباراة يوفنتوس ضد الإنتر اليوم، شارك دي ليخت بدلًا من ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 63 من أحداث مواجهة اليوفي السابقة ضد توتنهام الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان دي ليخت صاحب الـ19 عامًا قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي لمدة 5 أعوام، في صفقة قُدرت بحوالي 75 مليون يورو، و10 ملايين ونصف كحوافز.