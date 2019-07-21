يوفنتوس عينه على نجم توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أبدى مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبتهم في ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الإنجليزي الدولي داني روز في الميركاتو الصيفي الحالي.

يوفنتوس

وأوضحت صحيفة “ميرور”، أنه رغم التعاقدات العديدة التي أبرمها نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه يطمح لعقد صفقات أخرى وتدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب جديد، ما دفعه للتفكير في نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، سيجد منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات داني روز هذا الصيف، حيث يرغب أكثر من ناد في ضمه، وفي مقدمتهم؛ شالكه الألماني، نيوكاسل الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى يمتلك دكة بدلاء قوية وتشكيلة أساسية على أعلى مستوى، الأمر الذي يُمكنه من القدرة على المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

داني روز

ويحاول نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لبيع لاعبه داني روز في الميركاتو الصيفي الحالي، ولم ينضم الظهير الأيسر الإنجليزي إلى جولة السبيرز الإعدادية لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ما يؤكد اقترابه من الرحيل.

ولعب داني روز مع فريق توتنهام منذ انضمامه من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عام 2007، 198 مباراة رسمية في جميع البطولات، 37 منها في الموسم الرياضي الماضي، حيث كان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو.