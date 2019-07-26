يوفنتوس يثير قلق برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن نادي برشلونة الإسباني متخوّف للغاية من تحرك إدارة يوفنتوس الإيطالي، لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار”، أن نادي يوفنتوس يسعى لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم حظوظه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وأضافت أن نادي برشلونة أبدى تخوّفه من دخول يوفنتوس في مفاوضات للتعاقد مع نيمار من سان جيرمان، خاصة أن النجم البرازيلي سيُضاعف قوة الفريق الإيطالي على الصعيد الأوروبي، وسيُشكل شراكة مميزة مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس سيحاول استغلال العلاقة المتوترة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، لتحويل وجهة نيمار إلى إيطاليًا، كما أنه قد يُدرج بعض لاعبيه المميزين بجانب المبلغ المالي، لحسم الصفقة لصالحه.

وألمحت إلى أن انخفاض الضرائب في بطولة الدوري الإيطالي بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، من العوامل التي تُرجح كفة فريق يوفنتوس عن برشلونة، لحسم صفقة البرازيلي نيمار.

ويُعد نادي برشلونة الإسباني في مقدمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي، أملًا في إعادة الفريق الكتالوني إلى منصات التتويج القارية مجددًا.