يوفنتوس يرفض العروض الإنجليزية لضم كين

المواطن - مروة نبيل

رفضت إدارة نادي يوفنتوس العروض التي قُدمت مؤخرًا لمهاجمه الإيطالي الشاب مويس كين؛ بسبب ضعف المقابل المادي.

وأكدت شبكة “سكاي إيطاليا”، أن يوفنتوس لا يمانع في رحيل مويس كين، في حالة استمرار الثنائي ماريو ماندزوكيتش وجونزالو هيجواين.

وتلقى يوفنتوس عروضًا لضم مويس كين من ثنائي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، آرسنال وإيفرتون، إلا أنها لم تصل لتطلعات السيدة العجوز.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، إلى أن نادي يوفنتوس رفض عروضًا بقيمة 30 مليون يورو لرحيل مهاجمه الشاب؛ حيث إنها تقل 10 مليون يورو عن القيمة المطلوبة لبيع كين في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويشترط نادي يوفنتوس لبيع كين، وضع بندٍ في عقده، يتيح له إمكانية إعادة شرائه، ولن يوافق على رحيله دون هذا الشرط، وسيقوم بتجديد عقده مع المهاجم الإيطالي حتى عام 2024، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وشددت التقارير على أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يقبل ببيع كين بأقل من 35 مليون يورو، مع وضع بند بإعادة شرائه مقابل 40 مليون يورو.