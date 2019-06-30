يوفنتوس يقترب من ضم صديق نيمار

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب الفرنسي أدريين رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مدينة تورينو الإيطالية أمس الأحد وذلك من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويذكر أن رابيو رفض الانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي مفضلًا الانضمام لصفوف يوفنتوس في الفترة الحالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن رابيو سينضم إلى يوفنتوس مقابل الحصول على 6 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وأصبح رابيو حاليًا صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث حدثت مشكلات بينه وبين إدارة النادي الباريسي لعدم تجديد العقد مما أدى إلى استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وفي حال تعاقد يوفنتوس مع رابيو، فسيكون ثاني صفقة يُبرمها البيانكونيري بعد ضمه لـ الويلزي أرون رامسي لاعب آرسنال الإنجليزي السابق.

ولعب رابيو لفترة مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف باريس سان جيرمان.

ويذكر أن باريس سان جيرمان، كان أعلن رفضه رحيل نيمار عن صفوفه في صيف العام الجاري.