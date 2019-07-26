يوفنتوس يُحدد 90 مليون يورو لبيع ديبالا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض عرضًا من توتنهام الإنجليزي للحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي قدم عرضًا لنادي يوفنتوس بقيمة 50 مليون يورو، لشراء ديبالا، إلا أن البيانكونيري حدد 90 مليون يورو للتخلي على المهاجم الأرجنتيني.

ويغيب ديبالا عن تدريبات يوفنتوس التحضيرية لمنافسات الموسم الجديد، لحصوله على إجازة بعد نهاية مشاركته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا.

وأشارت التقارير إلى أن ديبالا قريب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، لصعوبة مشاركته بشكل أساسي مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.

وكان ديبالا قد انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس عام 2015 قادمًا من باليرمو، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو مكافآت.