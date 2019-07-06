يوفنتوس يُطارد مهاجم مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تواصلت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن نادي يوفنتوس تواصل مع إدارة مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع لوكاكو قبل تحرك إنتر ميلان الإيطالي.

ولن يُمانع لوكاكو في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد، خاصة بسبب وجود نية من المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بالاعتماد على الإنجليزي ماركوس راشفورد كمهاجم رئيسي لليونايتد في الموسم الجديد 2019-2020.

ويرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع روميلو لوكاكو ليكون سادس صفقة لليوفي في الميركاتو الصيفي بعد ضم الفرنسي أدرين رابيو والحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون والويلزي أرون رامسي وميريه ديميرال واللاعب لوكا بليغريني.

وتُقدر قيمة بيع روميلو لوكاكو حوالي 80 مليون يورو.

وأحرز المهاجم البلجيكي مع مانشستر يونايتد 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.