يوفنتوس يُعرقل صفقة كين

المواطن - مروة نبيل

وضع نادي يوفنتوس الإيطالي شرطًا للموافقة على بيع لاعبه الشاب مويس كين إلى نادي آرسنال الإنجليزي، ليكون عائقًا أمام إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس:

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يمانع رحيل كين في الميركاتو الصيفي، بشرط موافقة فريقه الجديد على وضع بند في عقده يسمح لإدارة البيانكونيري بإعادة شرائه مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يوافق على بيع كين دون وضع هذا البند في عقده، وسيقوم بتجديد عقده حتى 2024.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لن يقبل ببيع الإيطالي الشاب كين بأقل من 35 مليون يورو، بالإضافة إلى وضعه 40 مليون يورو كشرط إعادة الشراء مجددًا.

ويرفض نادي آرسنال الإنجليزي الموافقة على شرط يوفنتوس الإيطالي، خاصة أنه يسعى لتكوين فريق قادر على المنافسة في السنوات المقبلة، ويُعيده إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي يرفض فيه نادي آرسنال شرط يوفنتوس الإيطالي، لا يمانع إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع كين مع وضع هذا البند في العقد، حيث يرى مسؤولو التوفيز أن اللاعب الشاب قادر على تعويض روميلو لوكاكو، الذي رحل إلى مانشستر يونايتد قبل عامين.