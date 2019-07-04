يوم ميلاد لن يُنسى لإيميلدا ماركوس بعد نقل 261 مدعوًا للمستشفى!

المواطن - متابعة

سادت حالة من الهرج والمرج حفل يوم ميلاد سيدة الفلبين الأولى سابقًا إيميلدا ماركوس التسعين حين نُقل 261 من أصدقائها ومحبيها إلى مستشفيات في مانيلا يوم أمس الأربعاء للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وقال عاملون في غرف الطوارئ في منطقة باسيج بالعاصمة الفلبينية في تصريحات لرويترز إن غرف الطوارئ امتلأت بمرضى يعانون من القيء والإسهال والدوار.

وذكرت وزارة الصحة أن 261 مدعوًا نُقلوا إلى 9 مستشفيات عصر أمس الأربعاء بعد أكلهم من الطعام المعد لحوالي 2500 شخص.

ونقلت إذاعة (دي.دبليو.آي.زد) عن مدير أعمال إيميلدا، أرملة رئيس الفلبين الراحل فرديناند ماركوس، قوله إنها لم تصب بأي متاعب.

واشتهرت إيميلدا بولعها الشديد باقتناء الأحذية والحلي والأعمال الفنية، ولا تزال عائلتها تتمتع بنفوذ بل وبقوة مؤثرة في السياسة ولها علاقات طيبة مع الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

وكان الطعام المقدم للمدعوين عبارة عن أرز وبَيْض مسلوق ووجبة أدوبو، وهي طبق تقليدي من لحم الدجاج المطهو بالخل وصلصة الصويا.

وقالت إيمي ماركوس ابنة إيميلدا والعضو القادم في مجلس الشيوخ ”ربما فسد الطعام، لكننا ما زلنا متماسكين“.

وأضافت لبقية الحضور في الحفل في تعليقات حية على فيسبوك ”دعونا نركز اهتمامنا على من هم في المستشفيات وأعتقد أننا سنزور كل واحد منهم“.