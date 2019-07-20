‏رد مصري غير متوقع على قرار تعليق الرحلات⁧‫ البريطانية

المواطن - القاهرة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني المصري أن السفارة البريطانية في القاهرة أكدت أن قرار تعليق الرحلات إلى مطار القاهرة لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية.

وأضاف المصدر أنه يجري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الطيران المدني زيادة “السعة المقعدية” لطائرات شركة “مصر للطيران” المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة من طراز “بوينغ – 787 دريملاينر” الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية إلى مطار “هيثرو” البريطاني لتيسير نقل الركاب خلال فترة التعليق.

بدوره، أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أحمد فوزي، أن الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” لم تبلغ نظيرتها المصرية بأي ملاحظات من جانبها تجاه قواعد الأمن والسلامة في مطار القاهرة.

وشدد فوزي، على أن “قرار الشركة البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام شأن داخلي بحت”.